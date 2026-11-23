Umweltminister Carsten Schneider (SPD) (AP Photo / Khalil Hamra)

Die Welt benötige keine Abschlusserklärung, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen, sagte der SPD-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger. Zwar könnten die Ölstaaten eine nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktionierende Klimakonferenz blockieren, aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien könnten sie damit nicht aufhalten. Die Menschen in allen Staaten der Welt merkten, dass es ihnen besser gehe, wenn sie sich unabhängig von Öl und Gas machten.

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PIK: Besser als "lauwarmes Abschlussdokument"

Das Potsdam-Institut für Klimaffolgenforschung (PIK) zeigte sich frustriert. Die Klimakonferenz habe die Chance verpasst, einen Weg hin zur Klimaneutralität festzulegen, erklärten die PIK-Direktoren Rockström und Edenhofer. Das Scheitern sei allerdings besser als ein "lauwarmes Abschlussdokument", fügten sie hinzu.

Gore: Das Scheitern ist ein Skandal

Der ehemalige US-Vizepräsident Gore sprach von einem Skandal. Es sei empörend, dass eine Handvoll Erdölstaaten ein Vetorecht gegenüber jeglicher Erwähnung fossiler Brennstoffe habe, teilte Gore, der sich seit Jahren für den Klimaschutz einsetzt, auf der Plattform X mit.

Die Weltklimakonferenz war gestern ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem geplanten Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte. Nach Darstellung von Unterhändlern ​aus Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika und kleinen Inselstaaten hatte Saudi-Arabien auf der COP31 einen unverhältnismäßig großen Einfluss.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.