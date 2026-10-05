Elektroauto an der Ladesäule: Durch das Förderkonzept der Bundesregierung wird die Anschaffung eines E-Autos wieder attraktiver. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

⁠Das Förderprogramm habe ⁠die Erwartungen weit übertroffen, sagte Bundesumweltminister Schneider der "Bild"-Zeitung. Jedes zusätzliche Elektroauto schütze die Haushalte vor hohen Spritpreisen und mache das Land unabhängiger von teuren Ölimporten sowie internationalen Konflikten, fügte der SPD-Politiker hinzu. Das Geld komme zudem Menschen zugute, ⁠die ⁠zuvor nicht an ⁠den Kauf eines E-Autos gedacht hätten. Ihm ​sei besonders wichtig, dass die soziale Komponente bei der Förderung wirke.

Zuvor hatten Experten davor gewarnt, dass ‌die nach ‌Einkommen gestaffelte Prämie von bis zu 6000 Euro ​kaum deutschen Herstellern zugutekommen würde, da chinesische Anbieter das günstige Preissegment dominierten. Ersten Auswertungen zufolge entfallen bislang weniger als 15 Prozent der Anträge auf Fahrzeuge aus China. Insgesamt stehen für das Programm Fördermittel in Höhe von ​drei Milliarden Euro bereit.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.