Ein Unbekannter soll eine Sitzung in einem Büro der Grünen im Landkreis Unna gestürmt haben. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Wie die Dortmunder Polizei mitteilte, stürmte eine maskierte Person gestern Abend das Büro der Partei. Drei Menschen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. Weiter hieß es, es werde der Verdacht einer politisch motivierten Straftat geprüft. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa versprühte der Angreifer Pfefferspray.

Die stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Neubaur schrieb auf X, der Angriff mache sie fassungslos. Er richte sich gegen Menschen, die sich vor Ort ehrenamtlich für die Demokratie und ein gutes Zusammenleben einsetzten, erklärte die Grünen-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.