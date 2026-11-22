Greenpeace-Protest bei der Weltklimakonferenz (ZUMA Press Wire / dpa / Bianca Otero)

Geschäftsführer Kaiser sagte, es sei unfassbar, dass im aktuellen Verhandlungstext noch immer jegliche Erwähnung der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas fehle. Stattdessen solle unterirdische CO2-Speicherung im gigantischen Ausmaß das Geschäftsmodell der großen Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern.

Nach Verhandlungen bis in die Nacht sollen die knapp 200 Staaten am Morgen im türkischen Antalya über einen neuen Entwurf für eine Abschlusserklärung abstimmen. Die Weltklimakonferenz sollte eigentlich am Freitag enden, wurde aber verlängert.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.