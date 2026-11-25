Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nehmen in Uschhorod an einer Kranzniederlegung am Denkmal für gefallene ukrainische Soldaten teil. (Janos Nemes / MTI / AP / dpa )

Er sprach von einem neuen Kapitel in der Geschichte beider Länder. Magyar traf in der Stadt Uschhorod nahe der gemeinsamen Grenze mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen. In der Region lebt eine ungarische Minderheit von mehreren zehntausend Menschen. Kiew hatte kürzlich ein Gesetz beschlossen, dass deren Sprachrechte stärken soll. Ungarn hatte dies seit langem gefordert.

Selenskyj erklärte nach dem Treffen, es seien auch Vereinbarungen in den Bereichen Energie und Infrastruktur getroffen worden. Dabei gehe es unter anderem um Gas- und Diesellieferungen sowie direkte Zugverbindungen. Anders als sein Vorgänger Orban verurteilte Magyar den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und sagte dem Land humanitäre Unterstützung zu.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.