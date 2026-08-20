Medienfreiheit

Die Einblendung beim ungarischen Fernsehsender M1 (picture alliance / NurPhoto / Balint Szentgallay)

Die erste Sendung thematisierte den Amtsantritt von Präsident Baka und die Bilanz der Regierung von Ministerpräsident Magyar. Laut Medienberichten kam dabei auch die Opposition zu Wort. Mit der Sendung endete eine Übergangszeit, in der Spielfilme und andere aufgezeichnete Inhalte gesendet wurden.

Der Fernsehsender hatte vor einem Monat vorübergehend eine Schrifttafel eingeblendet und sich darin für Lügen in der Vergangenheit entschuldigt. Magyar hatte angekündigt, die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien wieder herzustellen. Zuvor hatte sein rechtspopulistischer Vorgänger Orbán den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Verlautbarungsanstalten seiner Politik umgebaut.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.