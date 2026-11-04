Geheimdienste

Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar (AFP / ATTILA KISBENEDEK)

Mit 36 Jahren Verspätung tue man das, was keine einzige andere Partei seit der Wende getan habe, erklärte Ministerpräsident Magyar auf einer Pressekonferenz im Historischen Archiv der Staatssicherheitsdienste. Das Archiv bewahrt den Großteil der noch erhaltenen Stasi-Akten auf. Über dessen Internetseite kann nun jeder Einsicht in das Material nehmen.

Magyar regiert Ungarn seit Mai dieses Jahres, er ist Nachfolger des Rechtspopulisten Orban. Die Öffnung des Archivs für die Allgemeinheit war ein Wahlversprechen von Magyar. Historiker, Forscher, Journalisten und Opfer von Bespitzelungen konnten schon länger gezielt nach Akten suchen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.