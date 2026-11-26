Die Rente mit 63 soll laut einem Papier der Union für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Zuerst hatte das Magazin "Der Spiegel" berichtet. Die sogenannte Rente mit 63 solle für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben. Wer 45 Jahre gearbeitet und in der Erwerbszeit 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger verdient habe, solle dem Unionsvorschlag zufolge weiterhin ohne Abschläge in Rente gehen können. Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten sollen auch weiterhin berücksichtigt werden.

Monatelange Diskussionen um "Rente mit 63"

Die Union nennt ihren Vorschlag "Respekt-Rente". Die Diskussion über die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wird in der Koalition seit längerer Zeit geführt. Ende Juni hatte eine von der Bundesregierung beauftragte Rentenkommission 33 Vorschläge vorgelegt. Dazu gehören unter anderem die Abschaffung der vorgezogenen abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die damalige Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatten angekündigt, das Paket in Gänze umzusetzen.

Der Vorschlag, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen, stieß jedoch auf Widerstand: Mehrere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten von CDU und SPD positionierten sich dagegen.

Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte war ursprünglich ab dem Alter von 63 Jahren möglich. Das Mindestalter steigt aber ohnehin schrittweise auf 65 Jahre an.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.