Koalitionsvorhaben

Ein Wohnhaus wird mit Ziegel errichtet (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)

Der vom SPD-geführten Ministerium erstellte Gesetzentwurf zum sogenannten Gebäudetyp E liegt mehreren Medien vor. Darin geht es um eine Änderung des Bauvertragsrechts, um auf gewisse Komfortvorgaben verzichten zu können. Dabei geht es beispielsweise um Schallschutz und elektronische Ausstattung. Das Ministerium verspricht sich davon, dass Bauprojekte günstiger und schneller umgesetzt werden. Erfahrungen aus Pilotprojekten zufolge können die Baukosten dadurch um zehn bis 15 Prozent gesenkt werden.

Nur freiwillige Abweichungen vom Standard

Die Neuregelung sieht eine freiwillige Option vor. Nur wenn die ⁠Parteien ⁠eines Bauprojekts den neuen "Gebäudetyp E-Basisstandard" ⁠ausdrücklich vereinbaren, gelten die vereinfachten Regeln. Andernfalls bleibt es ⁠bei den bisherigen, höheren Standards. An zwingenden ⁠staatlichen Vorgaben etwa zu Brandschutz, Statik ‌oder Belichtung ändert das Gesetz nichts.

Luczak fürchtet komplizierte Aufklärungsfragen, Dokumentationspflichten und Haftungsrisiken, wenn ein Vertrag vereinbart werde, der von den bisher üblichen Standards nach unten abweicht. Dies müsse nun im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren genau geprüft werden.

Bislang scheitert ‌das Bauen ‌nach einem günstigeren Standard tatsächlich oft an rechtlichen Unsicherheiten, da Bauunternehmen bei ​Abweichungen von etablierten Normen Rechtsstreitigkeiten fürchten. Der Gesetzentwurf wird nun an die Länder und Verbände versandt, ‌die bis zum ⁠13. November 2026 Stellung nehmen ‌können.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.