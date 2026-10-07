Treffen des Koalitionsausschusses

Der Koalitionsausschuss tagt im Bundeskanzleramt. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Dabei soll über den weiteren Reformkurs beraten werden. Zu den wichtigsten Punkten gehören die Themen Rente, Steuer, Pflege und Arbeitsmarkt. Bei der Ausgestaltung der Vorhaben gibt es Uneinigkeit in der Koalition. Die SPD moniert vor allem seit den Verlusten der Regierungsparteien bei den jüngsten Wahlen, dass es bei den Reformvorhaben nicht nur um Kürzungen gehen dürfe.

Anlass für Diskussionen dürfte auch die Wahl des AfD-Politikers Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt bieten.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.