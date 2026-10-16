Altersvorsorge

Union und SPD beschließen Frühstartrente - Grüne und Linke fürchten mehr soziale Ungleichheit

Der Bundestag hat die sogenannte Frühstartrente beschlossen. Eine Mehrheit aus Union und SPD stimmte für den Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium. Er sieht vor, dass - beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2020 - jedes Kind zwischen dem sechsten und 18. Lebensjahr zehn Euro pro Monat vom Staat bekommt.