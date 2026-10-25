Entlastungen

Die Senkung der Stromsteuer für alle steht im Koalitionsvertrag. (Imago | Piero Nigro)

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, CDU, sagte im ARD-Fernsehen, man müsse zum Beispiel über den Handel von CO2-Zertifikaten reden. Es brauche einen parteiübergreifenden Ansatz. Bremens Bürgermeister Bovenschulte, SPD, sprach sich dafür aus, die Senkung der Stromsteuer über eine Übergewinnsteuer für Mineralkonzerne gegenzufinanzieren. In der Union gibt es rechtliche Zweifel an der Maßnahme.

Bundeskanzler Merz hatte am Wochenende auf dem CSU-Parteitag auf eine Senkung der Stromsteuer für alle aus. Dies ist auch Teil des Koalitionsvertrags mit der SPD, wurde bislang aber mit Verweis auf die Fehlende Gegenfinanzierung nicht umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.