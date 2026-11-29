Bundeskanzler Merz hat das Ziel ausgegeben, die Rentenreform vor Weihnachten im Kabinett zu verabschieden. (dpa / Patrick Pleul)

Unionsfraktionschef Frei kritisierte im ARD-Fernsehen die Korrekturen am Reformkonzept von Bundesarbeitsminister Schweitzer, SPD. Frei sprach von enormem Nachbesserungsbedarf. Der Entwurf sei nicht generationengerecht und die Finanzierung der Rentenreform nicht gewährleistet. Dagegen wirbt die SPD für eine Lösung auf Basis des vorliegenden Konzepts. SPD-Chef Klingbeil nannte es in der "Rheinischen Post" einen klugen Kompromiss.

Bundesarbeitsminister Schweitzer selbst erklärte im ZDF, sein Vorschlag sei eine gute Grundlage für eine Einigung. Viele Punkte von CDU und CSU seien darin aufgenommen.

Schweitzer hatte am Freitag einen Gesetzentwurf in die interne Abstimmung der Regierung gegeben. Darin geht es auch um die Rente nach 45 Beitragsjahren. Sie soll nach Schweitzers Plänen im Kern bestehen bleiben. Der Kreis der Berechtigten würde aber kleiner.

Bundeskanzler Merz hat das Ziel ausgegeben, die Rentenreform vor Weihnachten im Kabinett zu verabschieden.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.