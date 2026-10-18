Gesundheitswesen

Alle Versicherten müssten in vertretbarer Frist einen solchen Termin bekommen, sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Er kündigte an, dass Bundesgesundheitsminister Linnemann hierzu Vorschläge machen werde. Das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung brächte zwar Vorteile. Trotzdem werde manches im System als ungerecht empfunden oder sei tatsächlich ungerecht. Auch Bundeskanzler Merz hatte zuletzt von einem "Gerechtigkeitsproblem" gesprochen, wenn privat Versicherte sofort jede Leistung bekämen und gesetzlich Versicherte Wochen und Monate warten müssten.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.