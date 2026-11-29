Unionsfraktionschef Thorsten Frei, CDU (Michael Kappeler/dpa)

Es sei eine rasche Lösung erforderlich.

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hatte zuvor das Rentenreform-Konzept seines Parteifreunds Schweitzer gegen Kritik verteidigt. Es ermögliche, die Rente für die kommenden Jahrzehnte zu sichern, sagte der Vizekanzler der "Rheinischen Post".

Im Gegensatz zur Union hält Schweitzer an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren fest. Allerdings sollen Zeiten etwa der Arbeitslosigkeit und geringfügigen Beschäftigung nicht mehr angerechnet werden.

Bundeskanzler Merz hatte das Ziel ausgegeben, dass die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden soll.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.