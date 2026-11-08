Haushaltsplanungen

Frei sagte im ZDF, die Plastiksteuer hätte eine falsche Wirkung - sowohl ökonomisch als auch ökologisch.
Bleiben die erwarteten Steuereinnahmen aus der Plastiksteuer nun aus, muss für den Haushalt 2027 eine Lücke von rund 670 Millionen Euro geschlossen werden. Der CDU-Finanzpolitiker Middelberg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch hatten zuletzt noch auf laufende Beratungen innerhalb der Koalition verwiesen.
Ursprünglich hatte die Bundesregierung die neue Abgabe für Produkte wie Joghurtbecher und PET-Flaschen geplant, die ab Mitte 2027 erhoben werden sollte.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.