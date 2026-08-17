Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)

gegen Israels rechtsextremen Sicherheitsminister Ben-Gvir.

Dieser hatte in einem Podcast gesagt, er halte gezielte Tötungen in Gaza für richtig, und sprach von 30 bis 40 Menschen pro Nacht. Es gebe im Gazastreifen Menschen, die es nicht verdient hätten, zu leben.

Hardt nannte Ben-Gvirs Aussagen menschenverachtend und forderte ein Zeichen der EU für die Geltung der Menschenrechte. Er sagte dem Portal Politico, er sei überzeugt, dass Israel und Europa ohne Ben-Gvir wieder näher zusammenfinden könnten.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.