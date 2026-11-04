Änderung der Grundordnung

Universität Kassel (dpa/picture alliance/Uwe Zucchi)

Die sogenannte Zivilklausel in der Grundordnung der Universität wurde vom Senat der Hochschule entsprechend geändert. Das teilte ein Sprecher mit. Bisher war die Uni Kassel durch die Klausel dazu verpflichtet, Forschung, Lehre und Entwicklung ausschließlich auf zivile Zwecke und friedliche Ziele auszurichten. Der explizite Bezug auf das Zivile wurde nun gestrichen. Studierende protestierten vor dem Uni-Hauptgebäude gegen die Entscheidung.

Kassel gilt als ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie. Die Großkonzerne Rheinmetall und KNDS Deutschland - ehemals Krauss-Maffei Wegmann - beschäftigen dort zusammen rund 4.700 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.