Die UNO-Mission Minurso in der Westsahara steht vor dem Aus. (UN Photo/Martine Perret)

Russland blockierte im ‌Sicherheitsrat mit seinem ⁠Vetorecht eine von ⁠den USA eingebrachte Resolution zur Verlängerung des Minurso-Mandats. Es läuft heute aus. Der US-Vorschlag sah eine Verlängerung um ein Jahr vor und stellte Marokkos Autonomieplan in den Mittelpunkt. Elf der 15 Ratsmitglieder unterstützten den Entwurf.

Ein Streitpunkt war, ob es in der Mission nach wie vor um ein Selbstbestimmungsreferendum für die Westsahara gehen soll. Die USA wollten das streichen, Russland nicht. Minurso war 1991 ursprünglich eingerichtet worden, um eine Volksabstimmung zu organisieren, die jedoch nie ⁠zustande ⁠kam.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.