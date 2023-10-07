UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (Archivbild) (AFP / TIMOTHY A. CLARY)

Gräuel wie jene vom 7. Oktober 2023 dürften sich niemals wiederholen und seien durch nichts zu rechtfertigen, sagte Guterres in New York. Er appellierte an Israelis und Palästinenser, eine andere Zukunft aufzubauen und in Frieden Seite an Seite zu leben.

Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen hatten vor drei Jahren rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln verschleppt. Der terroristische Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen beziffert die Zahl der Opfer israelischer Angriffe auf mehr als 74.000. Seit einem Jahr herrscht eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.

Guterres hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen wiederholt kritisiert. In seiner Erklärung zum 7. Oktober bekräftigte er aber seine Forderung, dass auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung ein Ende haben müsse.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.