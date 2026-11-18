Der internationale Gerichtshof im Friedenspalast in Den Haag (picture alliance / Daniel Kalker)

Das Militär in Myanmar war seit 2017 mit Gewalt gegen die Rohingya vorgegangen. Menschenrechtsorganisationen und die UNO berichteten von Massakern und Massenvergewaltigungen. Hunderttausende flohen ins benachbarte Bangladesch.

Seit 2019 befasst sich der Internationale Gerichtshof mit einer Klage Gambias, das sich auf die Völkermord-Konvention beruft. Der Klage hatten sich auch Deutschland und zehn weitere Länder angeschlossen. Die Militärregierung in Myanmar weist die Vorwürfe zurück.

Die Entscheidung ist auch mit Blick auf die rechtliche Auslegung der Völkermordkonvention von Interesse. Die Konvention spielt ebenfalls in dem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren wegen des Vorgehens im Gazastreifen eine zentrale Rolle.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.