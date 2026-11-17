Türk erklärte in Genf, bei dem Vorhaben gebe es Risiken mit Blick auf die Menschenrechte, nicht zuletzt, weil Ruanda hier mit einer ganzen Reihe von Problemen behaftet sei. Die Antwort auf die zugrundeliegenden Fragen könne nicht eine einzelne Maßnahme sein. Vielmehr gehe es um ein tieferes Verständnis der Ursachen von Migration, zu denen unter anderem ein ungerechtes Wirtschafts- und Finanzsystem zähle, das viele Länder des globalen Südens benachteilige.
Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande hatten sich gestern im Grundsatz darauf verständigt, im kommenden Jahr erste abgelehnte Asylbewerber, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können, in ein Abschiebezentrum in Ruanda zu schicken. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk und die Internationale Organisation für Migration sollen an der Abwicklung beteiligt werden.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.