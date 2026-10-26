Im Westjordanland gebe es Verbrechen gegen die Menschlichkeit, hieß es in einem Bericht. Der israelischen Armee und Behörden werden Auslöschung, Folter und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Im Gazastreifen begehe Israel weiter Akte des Völkermords.
Die Kommission war vor fünf Jahren vom UNO-Menschenrechtsrat eingerichtet worden. Insbesondere der Vorwurf des Völkermords löste in Israel empörte Reaktionen aus.
Im Westjordanland läuft derzeit ein umfassender israelischer Militäreinsatz aus Reaktion auf einen Schusswaffenangriff zweier Terroristen auf israelische Soldaten. Palästinensische Behörden werfen der Armee die Vertreibung Tausender Menschen aus der Stadt Hebron vor.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.