Nahost
UNO-Kommission erneuert Vorwürfe gegen Israel wegen Vorgehen im Westjordanland und im Gazastreifen

Eine UNO-Untersuchungskommission zum israelischen Vorgehen in palästinensischen Gebieten hat ihre Vorwürfe gegen Israel erneuert.

    Ein palästinensischer Jugendlicher flieht vor Tränengas, das von Angehörigen der israelischen Streitkräfte im Westjordanland abgefeuert wurde.
    Im Westjordanland läuft ein umfassender israelischer Militäreinsatz. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)
    Im Westjordanland gebe es Verbrechen gegen die Menschlichkeit, hieß es in einem Bericht. Der israelischen Armee und Behörden werden Auslöschung, Folter und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Im Gazastreifen begehe Israel weiter Akte des Völkermords.
    Die Kommission war vor fünf Jahren vom UNO-Menschenrechtsrat eingerichtet worden. Insbesondere der Vorwurf des Völkermords löste in Israel empörte Reaktionen aus.
    Im Westjordanland läuft derzeit ein umfassender israelischer Militäreinsatz aus Reaktion auf einen Schusswaffenangriff zweier Terroristen auf israelische Soldaten. Palästinensische Behörden werfen der Armee die Vertreibung Tausender Menschen aus der Stadt Hebron vor.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.