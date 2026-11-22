Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seit mehr als dreieinhalb Jahren erbitterte Gefechte (Archivaufnahme aus Khartum). (picture alliance/dpa/ Mudathir Hameed)

Laut Augenzeugen wurde ein Haus vollständig zerstört. Angehörige versuchten, Verschüttete zu bergen. Das UNO-Nothilfebüro erklärte, bei den Attacken in und um Khartum sei auch eine Einrichtung der Vereinten Nationen beschädigt worden. Die Behörden des Bürgerkriegslandes machten zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern.

Laut sudanesischen Armeekreisen wurde der Angriff von Äthiopien aus gestartet. Die sudanesische Regierung wirft Äthiopien regelmäßig vor, die RSF-Miliz zu unterstützen, indem sie ihr erlaubt, von ihrem Gebiet aus Drohnen auf den Sudan abzufeuern. Äthiopien bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.