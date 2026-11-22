Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seit mehr als dreieinhalb Jahren erbitterte Gefechte (Archivaufnahme aus Khartum). (picture alliance/dpa/ Mudathir Hameed)

Dabei wurden nach Angaben der Provinzregierung mindestens drei Menschen getötet. Laut Augenzeugen wurde ein Haus vollständig zerstört. Angehörige versuchten, Verschüttete zu bergen. Das UNO-Nothilfebüro erklärte, bei den Attacken in und um Khartum sei auch eine Einrichtung der Vereinten Nationen beschädigt worden.

Laut sudanesischen Armeekreisen wurde der Angriff von Äthiopien aus gestartet. Die sudanesische Regierung wirft Äthiopien regelmäßig vor, die RSF-Miliz zu unterstützen, indem sie ihr erlaubt, von ihrem Gebiet aus Drohnen auf den Sudan abzufeuern. Äthiopien bestreitet das.

Im Sudan herrscht kämpfen die RSF-Miliz und die Armee seit dreieinhalb Jahren Krieg um die Vorherrschaft. Nach Angaben der UNO sind knapp neun Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.