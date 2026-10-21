Wetterphänomen
UNO warnt vor El Niño mit beispielloser Stärke und ruft zu gemeinsamen Schutzmaßnahmen auf

Die Vereinten Nationen warnen vor einer beispiellosen Stärke des Wetterphänomens El Niño.

    Extreme Hitze im Dezember 2023 in Brasilien. Die Menschen suchen Abkühlung an den Stränden.
    Die UNO warnt vor dem Wetterphänomen El Niño mit beispielloser Stärke (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Fabio Teixeira)
    Die Generalsekretärin der UNO-Weltorganisation für Meteorologie, Saulo, erklärte, es müssten dringend vorausschauende und koordinierte Maßnahmen getroffen werden, um Menschen zu schützen. Die UNO rief Länder, Entwicklungsbanken und internationale Finanzinstitutionen dazu auf, noch vor Eintritt der Schäden – und nicht erst danach – entsprechende Finanzmittel bereitzustellen.
    Das Wetterphänomen sorgt für höhere Wassertemperaturen im Pazifik. Es tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Je nach Weltregion verursacht Niño Dürreperioden oder starke Regenfälle. Europa ist von den Auswirkungen weniger betroffen.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.