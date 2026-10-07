Zentralafrika

Dies führe zu nicht funktionierenden Therapien, Vergiftungen und vermeidbaren Todesfällen, hieß es in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation und des Büros für Drogen- und Verbrechungsbekämpfung. Demnach geht es um eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Zudem würden solche Geschäfte die Organisierte Kriminalität stärken und öffentliche Institutionen schwächen.
Für den Bericht wurden den Angaben zufolge der Handel mit gefälschten, minderwertigen oder nicht zugelassenen Medikamenten in sechs zentralafrikanischen Ländern untersucht.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.