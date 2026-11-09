Notunterkünfte im Gazastreifen (picture alliance / SIPA / Apaimages)

Mehr als zwei Millionen Menschen seien auf Schutz und Hilfe angewiesen, während Hunderttausende weiterhin in Zelten und provisorischen Unterkünften lebten, teilte die UNO bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der palästinensischen Regierung in Ramallah mit. Nach palästinensischen Angaben leben derzeit 84 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen in überfüllten Notunterkünften.

Die UNO kritisierte, dass israelische Einfuhrbeschränkungen die Vorbereitungen für Hilfslieferungen im kommenden Winter behindern würden. Das israelische Militär erklärte dagegen, dass die Einfuhr von Hilfsgütern gemäß der seit Oktober 2025 geltenden Waffenstillstandsvereinbarung koordiniert werde. Ein Schwerpunkt liege dabei auf Lebensmitteln und Trinkwasser. Einige Güter müssten jedoch kontrolliert werden, um eine missbräuchliche Nutzung durch die islamistische Terrororganisation Hamas zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.