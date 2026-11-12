Regierungsbefragung

Bildungsministerin Karin Prien, CDU (Kay Nietfeld/dpa)

Die Leistung solle weiterhin bis zum 18. Geburtstag fließen, sagte Bundesfamilienministerin Prien im Bundestag. Im Sommer hatte ihr Ressort angekündigt, künftig werde mit dem 16. Geburtstag Schluss sein. Die CDU-Politikerin führte aus, dafür werde es eine Einkommenshöchstgrenze geben. Der Staat hilft demnach nur noch, wenn das zu versteuerende Jahreseinkommen unter 40.000 Euro liegt. Für jedes weitere Kind steigt die Grenze um 10.000 Euro. Vorgesehen sind ferner mehr mögliche Maßnahmen gegen zahlungsunwillige Elternteile, wie etwa Fahrverbote. Der Entwurf befindet sich laut Ministerium in der Ressortabstimmung.

Nach einer Trennung muss ein Elternteil, bei dem ein gemeinsames Kind nicht wohnt, Unterhalt zahlen. Wird nicht oder zu wenig gezahlt, springt der Staat ein. Er überweist einen Vorschuss und versucht dann, sich diesen zurückzuholen. In den allermeisten Fällen gelingt das nicht. Pro Jahr fallen laut Ministerium daher drei Milliarden Euro an.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.