Das teilte das Unternehmen auf seiner Instagram-Seite mit. Der Enkel des Firmengründers Sotirio Bulgari leitete die Bulgari-Gruppe seit 1984. Er spezialisierte sich auf Edelsteine und galt als einer der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet. Auch habe er den Stil des Hauses entscheidend geprägt, hieß es.
Das in Italien gegründete Traditionsunternehmen Bulgari gehört seit längerem zum französischen Luxuskonzern LVMH.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.