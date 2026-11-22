Er starb im Alter von 82 Jahren in Rosenheim. Flick stammte aus einer deutschen Unternehmer-Dynastie. Sein Großvater war durch seinen Rüstungskonzern in der NS-Zeit zu großem Vermögen gekommen. Er beschäftigte dabei zehntausende Zwangsarbeiter. Verbunden ist der Name Flick auch mit der Flick-Spendenaffäre. Dabei ging es um Parteispenden des Konzerns in den 1980er-Jahren.
Friedrich Christian Flick verkaufte seine Anteile am Firmenimperium und baute eine der größten Sammlungen für Gegenwartskunst in privater Hand auf.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.