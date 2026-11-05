Bundespräsidentenwahl

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Kretschmer, Schulze und Voigt, sprachen sich für die CSU-Politikerin aus. Auch der Brandenburger CDU-Landeschef Redmann und der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Vogt setzten sich für die 61-Jährige als Kandidatin der Unionsparteien ein. Zustimmung für Aigner gibt es auch in der SPD und bei den Grünen.

Bundeskanzler Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Ein Vorschlag wird für Anfang kommender Woche erwartet.

In der 77-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es noch nie eine Bundespräsidentin.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.