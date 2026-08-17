Boeing 787-9

Ein Boeing-Dreamliner der Vietnam Airlines am Flughafen München. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Die Maschine der Fluggesellschaft Vietnam Airlines war am Wochenende über das Ende der Startbahn gefahren und erst danach abgehoben. Auf Videos war eine Staubwolke zu sehen. Die Piloten entschieden kurz darauf, den Flug nach Hanoi abzubrechen und nach München zurückzukehren. Verletzt wurde niemand. Die Fluggesellschaft bestätigte ein technisches Problem. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung teilte mit, sie habe den Flugschreiber sichergestellt. Die Untersuchung könne mehrere Wochen dauern.

Der Luftfahrt-Experte Heinrich Großbongardt sagte der dpa, der Flughafen München sei nur knapp einer Katastrophe entgangen. Geklärt werden müsse unter anderem, warum die Crew den Start nicht rechtzeitig abgebrochen habe.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.