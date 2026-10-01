Symbolfoto: Blaulicht/Polizeieinsatz (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

Mehrere Straßen in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs bleiben demnach bis auf Weiteres gesperrt. Am Mittwoch waren zwei Hauptversorgungsleitungen in der Hansestadt gebrochen; eine davon befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs. Mehrere Keller und Tiefgaragen liefen mit Wasser voll; zudem wurde eine Straße unterspült und sackte zum Teil ab.

Das zuständige kommunale Unternehmen "Hamburg Wasser" geht davon aus, dass es zwischen den beiden Rohrbrüchen keinen Zusammenhang gibt. Die genaue Ursache sei bisher nicht bekannt; Fremdeinwirkung könne man aber ausschließen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.