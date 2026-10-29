Mindestens 68 Tote

Bei der Kollision von zwei Hochgeschwindigkeitszügen im spanischen Urda gab es viele Tote und Verletzte. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Burak Akbulut)

Das sagte Verkehrsminister Puente auf der Grundlage erster Erkenntnisse. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge waren gestern südlich von Madrid auf gerader Strecke kollidiert. Außer den Toten gab es 100 Verletzte. Es ist das zweite schwere Unglück in diesem Jahr. Auf der gleichen Strecke waren erst im Januar 46 Menschen bei einer Zugkollision gestorben. Spaniens Regierungschef Sánchez nannte das "inakzeptabel". Er rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

An der Unfallstelle in der Provinz Toledo bot sich ein Bild der Verwüstung: Mehrere Waggons waren den Bahndamm herabgestürzt und lagen neben den Gleisen, andere waren ineinander verkeilt.

Internationale Beileidsbekundungen kamen unter anderem von Bundeskanzler Merz und EU-Kommmissionspräsidentin von der Leyen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.