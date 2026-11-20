Der türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu (Archivfoto) (picture alliance | Sipa USA | Depo Photos)

Damit wird dem führenden Oppositionspolitiker eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2028 gegen Amtsinhaber Erdogan verwehrt. Laut der türkischen Verfassung brauchen Präsidentschaftskandidaten einen Hochschulabschluss für das Amt. Wie mehrere türkische Medien berichten, wies das Gericht eine von Imamoglus Anwälten eingereichte Klage zurück.

Imamoglu sitzt seit März 2025 in Haft. Er war wenige Tage vor seiner geplanten Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der CHP festgenommen worden. Imamoglu wurde in mehreren Strafverfahren angeklagt. Er war im September wegen Beleidigung eines Amtsträgers zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Zuletzt wurde er mit einem politischen Betätigungsverbot belegt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.