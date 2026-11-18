Urteil zu einer Verbandsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen den Sportstramingdienst DAZN (picture alliance/DeFodi Images/Oliver Kaelke)

Das Oberlandesgericht Hamm entscheidet darüber, ob es rechtens ist, dass das Unternehmen über eine Anpassungsklausel die Preise ohne Zustimmung der Bestandskunden erhöhen durfte. 2021 und 2022 hatte DAZN sein Angebot teils deutlich verteuert. Die Richter hatten bereits während der mündlichen Verhandlung angedeutet, dass diese Klausel intransparent und unangemessen sei.

Die Verbraucherzentrale will mit der Klage nicht nur klären, ob die Anpassungsklausel rechtens ist, sondern auch, ob beteiligte Verbraucher einen Anspruch auf Rückerstattung der zu viel gezahlten Beiträge haben. Sollte das Gericht zugunsten der Verbraucherzentrale urteilen, wäre es die erste erfolgreiche Abhilfeklage in Deutschland. Diese Form der Verbandsklage wurde 2023 eingeführt und soll zum Schutz von Verbraucherrechten beitragen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.