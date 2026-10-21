Konkurrenz durch KI

Die US-Bildagentur Getty Images gehört zu den bekanntesten Fotoanbietern weltweit. (picture alliance / imageBROKER / Mojahid Mottakin)

Sie soll bis Jahresende abgeschlossen werden. Während des Insolvenzverfahrens soll der Betrieb fortgeführt werden. Die Bildagentur wurde 1995 in London von Mark Getty mitgegründet, der der einflussreichen Ölunternehmerfamilie in den USA angehört. Später verlegte Getty den Hauptsitz in die USA. Die Agentur verkauft Nutzerlizenzen für Fotos, Videos und andere visuelle Medien an Medienhäuser, Werbeagenturen und andere Unternehmen weltweit.

Im vergangenen Jahr hatte Getty einen Verlust von gut 206 Millionen US-Dollargeschrieben. Zu den Hauptgründen für die Finanzprobleme gehören Bilder, die mit Künstlicher Intelligenz erzeugt werden. Dazu kam die im Juni gescheiterte Fusion von Getty Images mit der Bilddatenbank Shutterstock.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.