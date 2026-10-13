Berichte über Fehlverhalten

Kimberly Guilfoyle muss ihren Posten räumen. (Petros Giannakouris/AP/dpa)

Man habe Guilfoyle aufgefordert zurückzutreten, sagte die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Zacharia. Guilfoyle selbst bestätigte ihren Rückzug kurz darauf. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe wies sie zurück.

Das "Wall Street Journal" hatte Text-Nachrichten veröffentlicht, die belegen sollen, dass Guilfoyle einen Unterstützer von Präsident Trump aufgefordert hat, ihre Kreditkarten-Rechnung über 100.000 Dollar zu begleichen. Die Zeitung berichtete auch von Audio-Aufnahmen von Gesprächen, in denen die Botschafterin von luxuriösen Reisen erzählt, die von reichen griechischen Geschäftsleuten bezahlt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.