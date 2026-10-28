US-Bürgerrechtlierin Dolores Huerta ist gestorben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / RenÃ©e C. Byer)

Sie starb im Alter von 96 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Huerta war Mitgründerin der Landarbeitergewerkschaft United Farm Workers, die sich für bessere Arbeitsbedingungen auf den Obst- und Gemüsefeldern in den USA einsetzt. Für ihre jahrzehntelange Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter mit der Freiheitsmedaille, der höchsten zivilen Ehrung der USA. Als der damalige Präsident Obama ihr die Auszeichnung im Jahr 2012 überreichte, würdigte er Huerta als beharrliche Kämpferin.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.