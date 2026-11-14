Nvidia-Skandal

US-Handelsminister Lutnick (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / Samuel Corum / Pool via CNP / MediaPunch)

US-Finanzminister Bessent macht seinen Kabinettskollegen dafür verantwortlich, dass hochwertige Nvidia-Computerchips nach China gelangen konnten. Das Handelsministerium habe es trotz monatelanger Warnungen versäumt, den Verkauf von Chips an die Firma Megaspeed einzuschränken, sagte Bessent im Sender CNBC. Mit der Gründerin von Megaspeed soll der zurückgetretene Nvidia-Chef Huang eine Affäre gehabt haben. Ihr wird Spionage für die chinesische Regierung vorgeworfen.

Handelsminister Lutnick, der für die staatliche Kontrolle bei der Ausfuhr sensibler Technologiegüter zuständig ist, soll es nach Angaben der "New York Times" abgelehnt haben, den Verkauf von Nvidia-Chips an China stärker einzuschränken. Genau das hatte US-Präsident Trump jedoch mehrfach gefordert.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.