Bayer hat 2018 Monsanto übernommen. (picture alliance / Patrik Stollarz, John Thys)

Ein Gericht im US-Bundesstaat Missouri billigte einen Vergleich, der die Beilegung Zehntausender Klagen vorsieht. Bayer verpflichtet sich im Gegenzug über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren 7,25 Milliarden Dollar an Betroffene zu zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Juni hatte der Oberste Gerichtshof in einem anderen Fall entschieden, dass Glyphosat nicht als krebserregend gekennzeichnet werden muss. Dadurch wurden tausenden Klagen gegen Bayer die Grundlage entzogen.

Bayer hatte 2018 den Glyphosat-Hersteller Monsanto übernommen und sah sich anschließend mit einer Klagewelle konfrontiert. Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern hat seitdem bereits rund zehn Milliarden Dollar für Vergleiche gezahlt.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.