Huawei ist wegen Industriespionage schuldig gesprochen worden. (picture alliance: Joan Cros/Nur photo)

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, kamen die Geschworenen auch zu dem Schluss, dass Huawei Banken mit Blick auf Geschäfte des Konzerns im Iran betrog. Die Anklage hatte Huawei vorgeworfen, Mitarbeiter von US-Konkurrenten angeworben und sich von ihnen Informationen beschafft zu haben. Die Strafmaßverkündung soll im September 2027 erfolgen. Ein Anwalt von Huawei kündigte Berufung an.

Die USA rufen andere Länder bereits seit Jahren auf, keine Infrastruktur des chinesischen Unternehmens für den Ausbau von 5G-Mobilfunknetzen zu nutzen. Auch in Deutschland und der EU wird schon länger über mögliche Sicherheitsrisiken diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.