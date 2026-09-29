Nach gescheiterten Verhandlungen

US-Importverbot für Waren aus Kanada tritt in Kraft. (Getty Images via AFP / DAVID RYDER)

Nach gescheiterten Gesprächen über ein Handelsabkommen tritt heute ein Importverbot für bestimmte kanadische Waren in Kraft. Betroffen sind einige alkoholische Getränke, Milchprodukte und Motorräder, die nun nicht mehr in die USA eingeführt werden dürfen. Zuvor hatte die Trump-Regierung bereits eine Reihe von Waren mit Zöllen in Höhe von 50 Prozent belegt. Darauf hatte Kanada mit Gegenzöllen reagiert. Wirtschaftsexperten gehen nicht davon aus, dass die neuen Importverbote die kanadische Wirtschaft stark beeinträchtigen werden. Trump begründet seine Zölle unter anderem damit, dass das Nachbarland die Vereinigten Staaten seit Jahren "ausbeute".

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.