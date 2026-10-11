Angeblicher Boykott

Das Gebäude des US-Justizministeriums in Washington (picture alliance / dpa / Valerie Plesch)

Nach Informationen der New York Times geht es um angeblich illegale Absprachen zur Berichterstattung über Präsident Trump. Bei den Sendern handele es sich um ABC, CBS, CNN, NBC und Fox News. Diese Anstalten bilden den Medienpool zur Berichterstattung aus dem Weißen Haus.

Hintergrund für die Ermittlungen ist, dass Trump mehreren Sendern kurzfristig den Zutritt zum Weißen Haus verweigerte, weil er mit deren Berichterstattung nicht einverstanden war. Als die anderen Pool-Sender sich weigerten, die ausgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen zu ersetzen, war eine zweitägige Lücke in der Fernsehberichterstattung entstanden.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.