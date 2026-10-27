Washington

US-Präsident Donald Trump und der damalige FBI-Direktor James Comey im Januar 2017 (imago/ZUMA Press)

Dabei geht es um den Vorwurf der Weitergabe geheimer Informationen zur nationalen Sicherheit im Jahr 2016. Comey wies dies zurück. Er sei immer noch unschuldig, sagte er in einem auf ⁠Instagram veröffentlichten ⁠Video. Seine ⁠Anwälte hätten bereits die Abweisung der Anklage ⁠beantragt.

Das Justizministerium hatte Comey bereits zweimal angeklagt. Eine Anklage wegen des Vorwurfs der Falschaussage vor dem Kongress wurde von einem Richter abgewiesen. Ein weiteres Verfahren wegen einer angeblichen Drohung ‌gegen ‌Präsident Trump in den Sozialen Medien ist ​noch anhängig.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.