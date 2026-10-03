Energieblockade

Die US-Ölblockade führt auf Kuba zu einer Energiekrise. (AFP / YAMIL LAGE)

Seit Dezember gilt eine US-Ölblockade gegen den sozialistischen Karibikstaat. Seitdem gibt es fast gar keine Lieferungen aus dem Ausland mehr, was zu einer dauerhaften Energiekrise führt. Der kubanische Privatsektor darf allerdings Treibstoff aus den USA importieren. Das von der Coast Guard abgefangene Schiff soll seine Ballasttanks mit Sprit gefüllt und außerdem mehrere Container mit mutmaßlich illegal gehandeltem Kraftstoff an Bord gehabt haben.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.