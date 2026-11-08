Golf von Oman

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Das Schiff habe nach einem Stopp in einem iranischen Hafen versucht, die Region zu verlassen, und dabei mehrere Warnungen ignoriert, teilte das zuständige Regionalkommando Centkom mit.

Iranischen Angaben zufolge gerieten in der Straße von Hormus zwei Öltanker in Brand. Nach Angaben der ⁠Revolutionsgarden liefen die Schiffe bei dem Versuch, eine nicht genehmigte Route zu passieren, auf Minen. Iranische Medien berichten von Explosionen auf der iranischen Insel Kheschm sowie in der Hafenstadt Dschask, die ebenfalls in der Meerenge liegen. Die Ursache ist unklar.

Katar setzt nach Angaben von Ministerpräsident Al-Thani ⁠die Vermittlungsbemühungen ⁠zwischen den USA und dem Iran fort. Man wolle verhindern, dass ⁠die ⁠Lage in der ⁠Region außer Kontrolle gerate, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.