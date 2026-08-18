Der Mann, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde von der israelischen Armee zu seinem Haus eskortiert. Nach seiner Ankunft forderte er die US-Botschaft in Israel dazu auf, seine Sicherheit zu gewährleisten.
Das Gebäude ist eines von mehreren Häusern in dem palästinensischen Dorf Kusra, das seit dem 9. August von einer Gruppe jüdischer Extremisten belagert wird. Die palästinensischen Bewohner befürchten eine gewaltsame Inbesitznahme ihrer Häuser, sollten sie die belagerten Gebäude verlassen.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.