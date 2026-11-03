Interview mit Fox News

Donald Trump. (Archivbild) (imago | Kyodo News)

Er sagte dem Sender Fox News, er habe darüber mit Israels Ministerpräsident Netanjahu eine Vereinbarung getroffen. Die jährlichen Zahlungen von vier Milliarden Dollar würden zum Jahresende eingestellt. Man werde Israel aber unterstützen, wenn das Land Hilfe brauche. Zudem habe Israel weiterhin die Möglichkeit, unbegrenzt Waffen von den USA zu kaufen.

Umfragen zufolge ist die Unterstützung für Israel in den Vereinigten Staaten vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges auf einen historischen Tiefstand gesunken.

Im Repräsentantenhaus sprachen sich im Sommer mehr als 100 Abgeordnete der Demokraten dafür aus, die Militärhilfen an Israel drastisch zu kürzen. Der Umgang mit dem Land war auch Thema im Wahlkampf vor den heutigen Zwischenwahlen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.